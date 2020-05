Juana Viale rememoró el momento en el que se conocieron con Agustín Goldenhorn, su novio

Con Agustín Goldenhorn en el estudio de "Almorzando con Mirtha Legrand", Juana Viale revivió el momento en el que se conocieron con su novio, a quién presentó a fines del año pasado.

“Voy a contar nuestra historia. Fue una cita a ciegas”, empezó la conductora relatando sonriente los comienzos de la historia de amor. "Estaba con amigos y les dije ‘nadie tiene a alguien para presentarme'. Y un amigo me dijo ‘yo le voy a pasar tu teléfono así se hablan’. Pasó el tiempo, yo estaba en clases de skate de Silvestre, mi hijo, y recibí un mensaje. En mi WhatsApp no aparece mi foto y la persona que le pasó mi contacto no le había dicho nada. Le dijo ‘te paso este teléfono, encontrate y lo van a pasar bien o no’. Me mandó un mensaje que me encantó mucho, me hizo reír y yo soy bastante risueña. Tuvimos un breve contacto telefónico”, rememoró.

“Un domingo yo estaba con mis hijos, no podía salir pero tenía libre una hora. Dormí a los chicos temprano, los llevé a andar en skate y le dije que teníamos una hora para tomarnos un vino y conocernos”, aseguró Viale mientras la cámara tomaba a Agustín, a un costado del estudio risueño y un poco colorado al escuchar el relato.



“Me pasó a buscar por la puerta de mi casa. Salí y ninguno de los dos sabía quién era el otro, sólo sabía que se llamaba Agustín. Me miró y me dijo ‘ah, sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le respondí”, sostuvo la nieta de Mirtha Legrand entre risas. “Hubo algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo ‘yo pensé que iban a durar dos semanas’. En realidad dijo ‘dos…' y otra cosa’”, finalizó Juana con picardía.