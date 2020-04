Juliana Giambroni habló de su embarazo y cómo transita la cuarentena

Hace tan sólo un día, Juliana Giambroni, la modelo y expareja de Mariano Martínez con quien tiene dos hijos, Milo y Olivia, comunicó la feliz noticia de que está en la dulce espera de su tercer hijo, el primer que tendrá con su pareja, Matías Di Chiara. Ejemplo de como deben llevarse los ex entre si y más cuando hay niños de por medio, el actor la felicitó por Instagram y también lo hizo con su pareja.

Embarazada de 5 meses, la modelo dialogó con CARAS Digital y contó cómo vive la espera por Dante, como decidieron llamar a su bebé y cómo transita la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. "Ya vamos por el quinto mes... Uff, como pasa el tiempo, la verdad es que estoy súper feliz y Mati también, un hijo es una bendición, por suerte pasé todo el embarazo muy tranquila, imaginate que ya tuve dos antes así que estoy acostumbrada, pero no tuve ningún síntoma de esos molestos. Olivia y Milo lo saben hace bastante y se pusieron muy contentos. Somos una gran familia. Por ahora con el tema del Cornavirus no me hice ninguna eco y estoy esperando a las importantes para ir a hacérmelas. Si me hice estudios genéticos que por suerte me dieron todos excelente", comenzó contando y luego se refirió a la elección del nombre del bebé.

"A los dos nos gustó Dante porque es un nombre italiano y los dos tenemos apellidos 'tanos' así que pensamos que la combinación quedaría muy bien. ¿Si embarazada me siento asustada por la pandemia? La verdad que no estoy asustado, si alerta y cuidándome como corresponde. Tengo fecha para el 15 de septiembre, si nace en fecha será de Virgo y hasta ahora no conocí ningún hombre de virgo (risas)".

Finalmente cuándo este portal le consultó si tiene planes de casamiento ella apeló a la gracia para referirse al tema: "Con el aislamiento que llevamos estamos más pensando en cuándo vamos a poder salir a cenar con amigos que en casarnos. Igualmente el tema siempre se habla y quizás en algún momento se da", concluyó.