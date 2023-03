Julieta cruzó a Camila tras verla feliz por la vuelta de Alfa a Gran Hermano

El 7 de marzo, Alfa volvió a la casa de Gran Hermano. Los cinco jugadores que quedan en carrera reaccionaron a su modo, y mientras Romina se mostró muy sorprendida y Julieta quebró en llanto, Camila hizo lo que se esperaba: celebró a los saltos el reingreso de Walter.

El reencuentro de Alfa y Camila.

Emocionada, Camila no paraba de reír y abrazar a Alfa una y otra vez, fascinada con la posibilidad de que la producción los sorprenda con más ex hermanitos emblemáticos. Pero a "Disney", esa idea no le gustó nada y se lo hizo saber.

La reacción de Julieta al ver nuevamente a Alfa.

¿Qué fue lo que le molestó? Cami tocó un punto delicado, mencionó a Coti Romero, luego de la espontánea que les clavó a traición, luego de engañarlas y hacerles creer que eran amigas

"No me gustó tu actitud. Vos sabés que no terminé bien... te cagaste de risa de que capaz volvía Coti... Me molestó", lanzó la joven, sin vueltas y notablemente cansada psicológicamente, tras tantos meses de encierro. “Pero yo no lo dije con mala intención, me puse feliz por la vuelta de Alfa…”, se defendió la rubia de Ituzaingó, mientras preparan la cena. Enojadísima, Juli siguió: “Está bien, pero vos sabés que no terminé bien las cosas con Coti y con Alfa y que lo dijeras muerta de risa…”.

“Yo entiendo, pero estoy encerrada igual que ustedes”, le respondió la pianista. "Ya lo sé, no te estoy menospreciando en nada. No me gusta la actitud, no sabés cómo se pueden tomar las personas las cosas”, fue lo último que se le escuchó decir a Poggio.