Tras su salida de Gran Hermano, Coti Romero estuvo presente en El Debate y habló con Santiago Del Moro y con los especialistas. La joven reveló el motivo por el cual le clavó la espontánea a Daniela Celis y Julieta Poggio, sus supuestas amigas dentro de la casa más famosa del país.

Por qué Coti Romero le hizo la espontánea a Daniela Celis y a Julieta Poggio en Gran Hermano

Coti Romero abandonó la casa de GH el pasado 01 de enero del 2023. La correntina era una de las participantes más queridas dentro de la casa más famosa de la Argentina, pero todo se desmoronó cuando su juego se volvió demasiado brusco.

El punto de quiebre fue cuando la joven le clavó la espontánea a Daniela Celis y a Julieta Poggio y un grito de afuera reveló la jugada.

La rubia terminó siendo la gran artífice de la salida de la joven oriunda de La Reja. Aunque luego, Pestañela regresó a través del repechaje para vengarse de su compañera y el puñal que le clavó por la espalda.

Constanza Romero en El Debate de Gran Hermano

Una vez fuera del reality, visitó por primera vez a Santiago del Moro y a los especialistas, en donde le pidieron las razones por las que decidió realizar dicha espontánea y terminar por condenar su estancia en el ciclo que emite Telefe.

"Coti, sabía que tarde o temprano ibas a estar acá. No te esperaba tan rápido, te juro que en las primeras semanas fuiste la mejor jugadora, hacías estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería, pero en un momento tu juego empezó a ser tan duro y obsceno que la gente te sacó en la gala de ayer", comentó el conductor.

Creo que no terminé de explicarle a la gente lo que estaba haciendo, pensaba que lo estaban viendo y lo entendían, pero creo que no expliqué todo. En las nominaciones di el motivo, pero no expliqué el juego que estaba detrás de eso, y cuando entró la pelota con el papelito para sacar a Julieta...", contestó Romero.

Y agregó: "No era una jugada para sacar a Julieta. Cuando entré desde el día uno dije que iba a jugar, si bien te encariñas con gente como me pasó con Alexis, con las chicas también en su momento, pero yo tenía bien adentro que venía a jugar y que todo si o sí era un juego".

"Es lo que tenía en mente desde el día uno y lo tengo todavía. Cuando voy y le digo a las chicas 'vamos juntas, somos un grupo' y que sé yo, y de repente voy y les hago la espontánea, en realidad pensaba que no tenían tanta gente. Pensaba que iba a ir a placa Alexis o yo y no me quería ir, a eso se los dije después", cerró Coti Romero tras enfrentarse con mucha altura a los panelistas de Gran Hermano.