La palabra de Karina Jelinek, tras el confuso episodio en Nordelta

Karina Jelinek rompió el silencio y habló del confuso episodio policial que vivió el pasado fin de semana en Nordelta.

Todo comenzó cuando la morocha lanzó un sorteo en sus redes sociales donde el ganador podía pasar una "previa" con ella y sus amigas. Pero al parecer, el beneficiario del concurso se retiró de su casa sin pagar y rompió la valla de seguridad y entrada al barrio.

"Fue un amigo de una amiga mía. Supuestamente era un chico bien. Hizo el asado, aportó algo para el asado, después se arrepintió y se fue corriendo con el auto. Era un asado que había niños", contó Karina en Involucrados. "Él rompió la barrera con el auto, no sé qué tomó que se enloqueció y se fue. Es algo que me sorprendió y me decepcionó muchísimo porque después me enteré que quería algo conmigo",agregó.