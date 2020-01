Karina "La princesita" hizo estallar las redes mostrando un súper escote

Karina "La princesita" rompió la web con una foto súper hot. La cantante acompañó la imagen con un sugerente mensaje que hizo delirar a sus seguidores.

"Que hagas todo lo que quieras hacer y seas todo lo que quieres ser", expresó la artista en la postal que se la ve recostada y luciendo un profundo escote.

Karina vivió un 2019 intenso donde su participación en el Bailando le dio una fuerte exposición mediática. Fue gracias al ciclo que la rubia también se animó a expresar dolores profundos del pasado y dar a conocer parte de su pasado. “No pensé en matarme, pero sí en morirme. Parece una pavada, pero no decía ‘me quiero matar’, pero sí que no tenía ganas de vivir”, contó durante el año pasado en una entrevista en Intrusos. “En el momento en que sos madre y amás a tu hijo no querés matarte, porque cuando no tenés fuerzas por vos mismo, la tenés por alguien más. Y eso es hermoso. ro yo me sentía mal, porque muchas veces me pasó por cosas que he vivido, y en ese momento por el tema del maltrato, sentí que estaba muerta en vida. Yo lo definía así, como que vivía, respiraba, pero dentro mío había una angustia tan grande, que entendí que en vez de optar por querer morirme, podía poder optar por sacarlo y hablarlo como lo estoy haciendo ahora. Esto me está haciendo bien y me está sanando”, relató.