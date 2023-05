Cinthia Fernández arremetió contra Karina Mazzocco una vez más: "Hizo una carnicería por dos puntos de rating"

Cinthia Fernández está enfurecida con Karina Mazzocco por cómo se trató en su programa el escándalo que tuvo con su vecina. Cabe recordar que dos adolescentes (que estaban invitados al 15 de la hija de la mujer que vive en la casa de al lado), le reventaron una puerta a patadas y ella se defendió con gas pimienta.

Sin embargo, lejos de bajar la intensidad de su enojo, Cinthia Fernández apuntó una vez más contra la conductora de "A La Tarde". En diálogo con Pamela David, la artista se refirió a la actitud de las mujeres que están al frente de los programas de la tarde de América.

Cinthia Fernández.

"Yo con Flor De la V no tengo la mejor de las relaciones, porque pasaron cosas que no estuvieron buena, pero igual le doy notas a 'Intrusos'", expresó Cinthia que fiel a su estilo, no tiene nada que esconder a la hora de responder.

"Con Mazzocco no tengo vuelta atrás. Es un programa al que no pienso darle notas y pienso que el contenido no está bueno. Y lo quiero decir, porque eso sí fue cizaña y no estuvo bueno", agregó Fernández en relación a lo que piensa de Karina.

Karina Mazzocco.

Cinthia Fernández aclaró cuándo inició la mala relación

Como si eso fuera poco, Cinthia también descifró cuándo inició su molestia con el programa que conduce Karina Mazzocco. La tirantez entre ellas comenzó cuando llevaron a la madre de Matías Defederico al estudio para que hable de los problemas de su hijo con la bailarina.

"Además, me la vengo fumando del año pasado…así que con esto exploté ¡Porque hizo una carnicería para marcar dos puntos de rating que no tenía! Es lo que yo pienso", cerró Cinthia Fernández.