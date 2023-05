Karina Mazzocco habló sobre la demanda judicial que Jey Mammón le iniciaría: ''Si lo hace, que lo haga''

Jey Mammón tiene pensado iniciar una demanda millonaria a la prensa, que involucra a canales como Telefe y América TV. Está guerra judicial contra los periodistas surgió por revuelo que tomó la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso por abuso sexual contra el humorista.

Sobre este contexto, Karina Mazzocco, conductora de ‘’A la tarde’’, programa que se encuentra involucrado en la demanda judicial, habló en Socios del Espectáculo, cuando le preguntaron sobre el tema: ‘’No me ha llegado citación, pero me parece muy bien que busque Justicia’’.

Y luego añadió: ‘’Todos necesitamos saber qué pasó, el tema está inconcluso y no puede quedar así, si no se aclara esto sería tremendo, otra falla de la Justicia que no atendió la denuncia de Lucas Benvenuto que lo consideró prescripto. Es realmente muy triste toda la situación, para todos. Para Lucas que siente que no se hizo justicia, injusto para Jey que no tiene respuestas a su situación’’.

Luego, Karina Mazzocco aseguró que no leyó la cifra que pediría Jey Mammón como resarcimiento y la periodista añadió: ‘’No me hago cargo de que me vaya a demandar, no habló puntualmente de mí, pero si lo hace, que lo haga’’, concluyó.

Ángel de Brito reveló la lista de periodistas que Jey Mammón llevaría a la Justicia

Luego de que Jey Mammón fuera entrevistado por Infobae y anunciará que llevará a juicios a varias figuras de la televisión, programas y canales, Ángel de Brito se encargó de dar a conocer la lista que el letrado de Fernando Burlando le dio: “Burlando, a pesar de decir que no es su abogado está detrás de esto. Seguramente le puso algún abogado”, explicó el conductor para luego comenzar con los nombres.

“Los supuestos citados, porque Infobae publicó una noticia que es falsa porque nadie fue citado, hoy me encargue de hablar con cada uno de ellos, serían: Jose Nuñez, director de programación del canal (América) productor también de Los Mammones. Ángel de Brito, Nazarena Vélez, Yanina Latorre, Karina Mazzocco, Flor de la V, Augusto Tartúfoli y Lucas Jorge Benvenuto”, reveló el presentador de LAM.

