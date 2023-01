El miércoles, Mauro Icardi rompió el silencio y compartió un comunicado en el que enfrenta las versiones de infidelidad de Wanda Nara con el futbolista Keita Baldé.

"Anoche se produjo una discusión tremenda entre Mauro Icardi y Wanda Nara, según me contó el entorno directo de él, ella se escapó a Dubái con un jugador de fútbol, excompañero de Icardi", contó el periodista español Jordi Martin que causó un verdadero cimbronazo y las respuestas de Icardi quien había asegurado haber sido contactado por la esposa de su excompañero a quien le reveló que éste le había estado escribiendo a Wanda.

En medio del revuelo, Keita Baldé y su esposa, Simona, decidieron responderles. Fue el periodista Juan Etchegoyen, quien contó que charló con ambos.

El contundente descargo de Keita Baldé y su esposa, Simona

A través de un hilo de Twitter, el comunicador expresó las frases más contundentes de su charla. "Ellos viven de esto, de estas noticias, nosotros no queremos saber nada con esto...", dijo Simona.

"Lo que hoy nos toca a nosotros, tal vez mañana le toca a otro, cómo te pasa por la cabeza decir algo así... Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, teníamos un trato cordial...", sumó Keita según explicó Etchegoyen.

"A nosotros no nos gusta esta vida ni en este humo... Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños, yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado del de ellos, no queremos ni tomar un café", continuó la esposa del deportista y cerró: "Mi marido es futbolista y no gossip, no quiero que eta gente ponga mi nombre en ningún lado... Mi nombre no tiene que estar al lado de esta gente".