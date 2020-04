La angustia y preocupación de Micaela Breque en España

Desde hace cuatro años que Micaela Breque está instalada en Madrid, donde vive un apasionado romance lejos de las cámaras con el pianista británico James Rhodes. En diálogo con revista Pronto, la joven contó cómo está viviendo este período de cuarentena en España, donde la situación es alarmante debido al incremento de muertes por Coronavirus.

-¿Cómo estás viviendo esta situación?

-Aquí ya llevamos más de un mes en cuarentena y al principio fue muy duro por lo que implican los cambios de hábitos. Ahora ya siento que me acostumbré bastante y que estoy mucho más tranquila. En mi caso, tengo la suerte de no tener ni familia ni allegados contagiados y si lo tuvieron, lo pasaron asintomático. Al no tener enfermos directos graves, estoy relativamente tranquila. Mi familia está toda en Lanús, están todos bien y eso me mantiene en paz.

-¿Qué medidas de precaución tomás?

-Estoy todo el día encerrada en mi casa y voy al supermercado solo una vez por semana, con guantes, barbijo y no me acerco a nadie. No solamente yo me comporto así: todas las personas que me cruzo en el supermercado proceden igual y siguen a rajatabla las medidas de prevención. Hay una conciencia muy fuerte de lo está pasando aquí en Madrid, tal vez porque los números de muertos son muy feos.

-Van más de 17 mil muertos en España. ¿Te da miedo?

-Más que miedo, me da mucha tristeza. Acá está pasando algo que en un momento no se tomó en cuenta y luego el gobierno entendió que los grandes focos de infección están en los asilos y residencias para mayores. A la segunda semana empezaron a salir noticias de que los abuelos se iban muriendo uno tras otro de una forma espantosa. Es un sentimiento de tristeza muy grande para todos y a eso se suma que los familiares en este momento no se pueden despedir.

-Eso suma más angustia aun.

-Tal cual. Para que te hagas una idea, no hay país en el mundo que esté preparado para algo así: aquí se habla de 500 muertes por día y no hay lugar para poner semejante la cantidad de cadáveres que llegan todos los días. No hay morgue lo suficientemente grande que aguante algo así. Entonces, están poniendo los cadáveres en el Palacio del Hielo, que es como una pista de patinaje enorme del Estado para mantenerlos refrigerados ahí. La imagen es tremenda y me deja un sentimiento de tristeza y de ponerme en el lugar de las personas que no se pueden despedir de sus familiares. No hay velorios y esto deja un vacío indescriptible.

-¿Tenés algún caso cercano?

-No. Tengo la suerte de que ninguna de las personas que conozco acá les haya tocado vivir algo así. Solamente, el amigo de una amiga estuvo internado pasándolo muy mal. Es un hombre de 45 años, súper sano y se supone que no estaba en el grupo de riesgo. Pasó cuatro días en terapia intensiva y el cuerpo no reaccionaba a ningún medicamento. Por suerte, ya está aislado y recuperándose en su casa. Uno de sus pulmones le quedó destrozado. Cuando supe el caso, de alguien joven y sano, quedé impactadísima porque no hay garantías. Todos nos tenemos que cuidar.

-Tuviste un cumpleaños bastante especial.

-Sí, encerrada en mi casa. No lo sufrí porque no me gusta organizar mi cumpleaños, siempre me estresa un poco la fecha y me cayó perfecto en cuarentena, con lo cual no hizo falta dar explicaciones a nadie de por qué no se puede festejar el cumpleaños. Lo pasé como un día totalmente normal, soplé una velita, pedí mis deseos y con eso sobra para que no me olvide de este cumpleaños.

-¿Estuviste trabajando de actriz últimamente?

-Estaba comenzando unos ensayos para una obra de teatro pero con todo esto del coronavirus se canceló todo. Mi profesión no es para nada estable y el Ministro de Cultura acá estuvo muy mal con unas cosas que dijo. Le quitó importancia a la cultura, dijo que no era importante en este momento y no estoy para nada de acuerdo. Desde ya que la comunidad artística está consciente de que lo que importa primero es salir de esta pandemia pero si lo quieres ver con ojos económicos, la cultura aporta un 3 por ciento del PBI en España y hay una infinidad de familias que viven de la cultura. Hubo un apagón de dos días en redes sociales de los artistas y no sé si sirvió de algo, pero fueron las reacciones conjuntas porque generó mucho malestar con sus palabras.