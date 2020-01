La confesión de Cinthia Fernández, tras ver las fotos de Baclini con otra mujer

Después de las comprometidas imágenes de Martín Baclini con una rubia en Punta del Este, Cinthia Fernández se mostró muy triste al descubrir que su ex rehizo su vida.

En pleno aire de Los ángeles de la mañana, la morocha estalló en llanto y explicó que ver esas imágenes no le hizo bien. “Yo pensé que íbamos a volver. Me duele verlo así. Justo ese día tuvimos una charla en la que nos dijimos cosas re lindas”, dijo después de que sus seguidores la cuestionaran por esta angustia. “Yo me vi con Martín antes de que se vaya (de vacaciones a Punta del Este) y pasó todo”, confesó ante la sorpresa de los presentes.

Pero en el momento en el que conversaban, Lourdes Sánchez interrumpió la charla. “¿Estás embarazada?”,lanzó y De Brito le contestó. “¡No, Lourdes!”; en tanto que Majo Martino agregó: “Lo qué pasa es que Lourdes vino caliente de Corrientes” y Cinthia completó: “Porque estuvo con el ex y el actual”, a lo que Sánchez respondió irónica: “Eso habla bien de mí. Yo me llevo bien con mis ex, con mis ex suegras, con todos, porque soy un amor”.

Luego, Fernández continuó con su descargo. “Yo pensaba que íbamos a volver porque pasaron cosas. Hasta ahí voy a contar. No sé qué pasó después de estar juntos hasta ahora, por eso digo que hay cosas que me desconciertan. Después veo otra realidad y que es obvio que me hacen llorar así. ¿Cómo le explico todo esto a la gente? No tengo ganas de explicar, y si tengo ganas de llorar, voy a llorar”, disparó.