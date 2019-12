La confesión de Luciana Salazar sobre Baclini y Cinthia tras la ruptura

Uno de los grandes escándalos del 2019 tuvo como protagonistas a Luciana Salazar y Cinthia Fernández, quien acusó públicamente a la rubia de “bebotear” a su novio Martín Baclini.

Luli, es muy amiga de Martín, opinó a fondo en "Pampita Online", donde hace algunos días está ocupando el lugar de la top, sobre la ruptura de Cinthia y Martín.

“Nosotros hablamos siempre. Somos amigos, no es nada raro. Le pregunté cómo estaba después de ShowMatch. Yo nunca hablo de eso (por su relación con Cinthia), no queremos meternos más con el tema. Hablamos de nosotros y a mí me importa cómo está él”, aseguró la mamá de Matilda.

Cuando Luis Piñeyro le preguntó si sentía que la relación con Fernández le hizo bien a su amigo, Salazar respondió: “Eso se lo tenés que preguntar a él, yo no te lo puedo contestar”.

Entonces, Puli Demaría agregó: “Me lo encontré a Martín en un restó y la sensación era que estaba cansado, pero también como que se relajó, se liberó. Él me dijo 'fue un montón, yo no quería decir nada, por las chiquitas’”.

Muy seria, Luciana confesó cual es la postura que tendrá el empresario ante la bailarina y sus hijas: “Más allá de eso que te dijo, sé que la quiere mucho a ella, le agradece mucho todo lo que hizo, se encariñó mucho con las nenas. Yo sé que Martín siempre va a estar presente, estando o no con ella, va a estar siempre muy presente porque es un gran hombre”.

Para finalizar, contó: “Yo no me meto en sus relaciones. Cuando él empezó a salir con Cinthia, le comenté una situación que había vivido con ella, que me había llamado la atención, por unos comentarios desafortunados que tuvo. Pero yo la invité al cumple de mi hija y después todo se desbarrancó”.