Karina La Princesita atraviesa un particular momento que expuso mediante contundente mensajes en redes sociales.

Además de problemas judiciales con ex empleados, la cantante también enfrentó rumores de separación con Nico Furman, su última pareja.

Aunque no hizo mención de manera directa de esta ruptura, los post que compartió en su cuenta de Instagram dieron a entender que las cosas no andaban bien entre ellos. Sin embargo, una publicación dejó desconcertados a sus seguidores.

Karina La Princesita compartió una foto junto a Nico Furman en la que le desea feliz cumpleaños. En este post, se ve a ambos músicos abrazados y muy juntos.

¿Se reconciliaron?

La curiosa foto de Karina La Princesita tras su separación

El mensaje de Karina, La Princesita que encendió las alarmas

Tiempo atrás, Karina La Princesita encendió las alarmas con un post que generó preocupación.

Mediante Stories, la cantante reveló que no atraviesa su mejor momento pero no se animó a contar los motivos.

"Soy una persona que se siente por momentos muy triste y en este momento no la estoy pasando para nada bien. Pero mi hija y cantar me salvaron la vida", expresó la artista.

Karina La Princesita reveló también que fue la música la que la ayudó a seguir adelante. "Y no vengan con que hay gente que está peor, porque la mente de cada uno es un mundo y yo siente que muchas cosas que viví son injustas. Por eso, me cuesta mucho a veces sentirme bien", dijo y agregó: "Y a quienes me hacen tanto daño, ojalá que la vida se encargue de ustedes también".