La decepción de Valentino López, el hijo de Wanda Nara: "Desafortunadamente..."

Valentino López sigue los pasos de su papá, Maxi López, y brilla en el fútbol, sin embargo, el pasado fin de semana, el joven manifestó su decepción luego de un partido.

"Debut del partido. 3 - 0, victoria para el Galatasaray vs Karagümrük. Gran partido pero desafortunadamente no hubo gol", expresó el adolescente en su Instsgram, dando cuenta de que a pesar de que su equipo había ganado, él no logró convertir.

Pese a esta decepción, Wanda Nara lo animó. "Vamos campeón", le dedicó junto a un emoji de un corazón. Por su parte, su papá también lo alentó y le dedicó un mensaje de apoyo: "Nosotros seguimos ganando", escribió en inglés dándole aliento al joven.



La reacción de Wanda Nara ante la noticia de que Maxi López será papá

Wanda Nara sorprendió con su reacción y se sumó a la buena noticia. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió la foto que publicó la pareja y los felicitó.

"Felicidades. Se agranda la familia", escribió arrobando a Maxi López junto a varios emojis de corazones.

La expareja está en los mejores términos luego de años de litigios y conflictos por sus tres hijos en común, Valentino, Constantino y Benedicto, y prueba de eso es este mensaje que le dejó la mediática.