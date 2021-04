La desesperación de Nico Magaldi al encontrar a un hombre desnudo en su departamento

Nico Magaldi vivió un momento de absoluta tensión en un edificio.

El conductor contó que se encontró con un hombre desnudo, cuando fue con una agente inmobiliaria a mostrar su departamento. Según su relato, al ingresar a la vivienda escuchó ruidos y mientras subía la escalera, un hombre desnudo y con el rostro cubierto, bajó rápidamente, empujando al conductor y así escapó.

Nico relató cada momento en su cuenta de Twitter. "Me acaba de sorprender un delincuente en el departamento de Palermo No sabemos si está en edificio. Pido por favor al 911, urgente", expresó.

"Ingresé al depto, me empujó salió corriendo. Llamé 3 veces al 911 y nada. Pido ayuda", agregó.

Exactamente dos minutos más tarde volvió a escribir: "Acaba de llegar la poli. Perdón. toy muy asustado. Me avisan que está la policía abajo".

Una vez superado el mal trance, el conductor, en diálogo en el programa Pan y Circo, pudo contar lo sucedido y fue en ese espacio donde dio más detalles y contó que el departamento está para la venta o alquiler, es un dúplex y está totalmente vacío.

"Cuando le digo a la señora de la inmobiliaria vení, vamos a arrancar por arriba, que hay una escalera, se me viene un tipo encima con el torso desnudo y la cara tapada. Me empuja y me estampa contra la pared", dijo

Nico Magaldi y una pesadilla que le costará olvidar

Nico Magaldi dijo que le empezó a gritar y el tipo corriendo se fue por las escaleras del edificio. "Empezamos a llamar al 911 pero la policía no venía y pusimos en alerta a los vecinos" y confesó: "Estoy temblando todavía".

Magaldi aseguró que el delincuente estaba en el departamento y seguramente durmiendo en el piso porque no había nada de nada, pero lo raro es que la puerta no estaba forzada. Es como que el hombre tenía las llaves de ingreso a la vivienda.

Por último aseguró: "tengo el bobo a 2 mil porque la vida cambia cuando uno es papá y la verdad es que se me vino la imagen de mi hijo y de mi mujer. No paro de pensar en eso porque podría haber sucedido cualquier cosa" y culminó: "La saqué baratísima".

LP