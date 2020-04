La desesperada situación de Ivo Cutzarida por su hija viviendo en España

No son días felices para el actor Ivo Cutzarida no sólo lo tiene preocupado el avance del Coronavirus en la Argentina, sino que está viviendo una situación dramática debido a que su hija, Ana se encuentra viviendo en España, con su madre, en uno de los países más afectados por la pandemia. A más de diez mil kilómetros de distancia, él manifestó toda su preocupación.

En diálogo con radiomitre.com.ar, el actor contó detalles del día a día de su heredera Barcelona y describió cómo reaccionó cuando se enteró que el Coronavirus había llegado a Europa. “Por suerte están bien. Están todos bien. Ella es muy cuidadosa. Está haciendo clases desde la casa mi exmujer. Cuando me enteré lo que estaba pensando me preocupé mucho”, comenzó diciendo a corazón abierto.

Además relató: “Mi hija Ana tiene seis años. Estoy preocupado. Imaginate que las noticias de lo que sucede allá llegan todo el tiempo. Me interesa lo que pasa en el mundo. No tienen miedo y yo no lo incentivo. El miedo te mata. Ella es una mujer muy fuerte. Está tomando todas las precauciones para no meter el virus en tu hogar. Hay que seguir los protocolos. Gracias a dios nosotros nos adelantamos, el Presidente tomó la decisión correcta. Con respecto a Ana a ella le gusta estar en su casa. Los chicos aprenden mejor que los grandes. En la visión de un niño muchas veces las cosas se ordenan por esa inocencia que tienen”, finalizó.