La durísima declaración de Cinthia Fernández sobre su vida íntima

Si bien es una de las mujeres más deseadas y bellas de la Argentina, desde que se separó de Martín Baclini, en 2019, Cinthia Fernández no tuvo otra pareja ni nadie que conquistara su corazón, y si bien la angelita admitió que tiene un pretendiente, aclaró que por el momento no tiene interés en estar con nadie.

Ayer sin filtro alguno habló de su intimidad en "Los Angleles a la Mañana" y apeló al humo ante una pregunta sobre su situación sentimental. “¿Vas a volver al monasterio?”, le consultó pícaro Ángel de Brito, refiriéndose al largo tiempo que la modelo lleva sin estar con nadie en pareja y ni siquiera se da la oportunidad de conocer a alguien.

Tentada Cinthia respondió con una graciosa pero durísima declaración: “Yo me voy a morir virgen. Igual lo bien que estoy, nadie me rompe las que no tengo". ¿Si me llaman? Sí, me llaman. Hay una persona que es insistente, insistente. No es famosa, pero le digo que ‘no’. No tengo ni ganas para divertirme y tampoco tengo tiempo. Es una persona con varios rubros”, y dio el tema por terminado.

Cinthia Fernández tuvo problemas con la ley y fue demorada por la policía

Cinthia Fernández vivió un momento incómodo tras tener un problema con la policía luego de haber sido demorada en un control de tránsito cuando iba camino a "Los Angeles a la Mañana"

"No, estoy bien. No hice nada ilegal. Está todo en orden. Me pararon en el peaje de Panamericana y me paran siempre. Había una fila de quince autos y vi que no llegaba más. Me dijeron que podía ser por exceso de velocidad cosa que yo no ando fuerte", explicó la angelita.

"Siempre para recaudar. Ahora pusieron la VTV obligatoria y es según el lugar", continuó la panelista a lo que Angel De Brito dijo: "Lo cambian el control de tránsito. Por qué no lo esquivas. No hay un caminito de tierra". "Es que está en la puerta del peaje. Depende el auto que tenés, te frenan", se indignó Cinthia.

"Eso es culpa de Martín Baclini. Encima mis papeles los tiene Martín. Lo tuve que llamar a Martín, el tipo del seguro justo estaba en una reunión. Yo tengo todo en orden, no tuve exceso de velocidad ni nada. Les dije que si querían plata, me daban vuelta y estoy seca", dijo algo ya más relajada Fernández. y aclaró: "El service me lo hizo hace poco Martín".