La grave denuncia de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis

Javier Naselli denunció a Vicky Xipolitakis por impedimento de contacto con Salvador. El empresario reveló que atraviesa grandes dificultades para poder ver a su hijo y reveló que estuvo un mes esperándolo en Argentina.

"Siento que han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentado poder establecer el vínculo, que él tenga una identidad", expresó el hombre de negocios en diálogo con Fernanda Iglesias.

Luego, el papá de Salvador Uriel continuó: "Que pueda ejercer sus derechos de ver y conocer a su papá, a su abuela, sus tíos, sus primitos. Y hay un impedimento sistémico de parte de la madre de aislarlo", dijo y agregó:

"Y que no conozca quién es su padre ni ninguno de los miembros de la familia paterna. En esta oportunidad vine hace unos quince días, y mañana es el cumpleaños de Salvador Uriel. Y no lo he podido ver todavía", agregó en el ciclo radial.

Con total indignación, Naselli argumentó en Esto no es Hollywood: "Me estoy volviendo el domingo sin haberlo visto, cosa que es contraria de derecho a lo que determinó el juez Lucas Aon, que lleva la causa. Y es contrario a derecho".

"Yo debería estar viendo a mi hijo tres veces por semana, una hora cada día, y para su cumpleaños dos horas, pero nada se cumple, y es una pena. El mes pasado estuve treinta días y lo pude ver solamente media hora, que no fue suficiente", dijo.

Finalmente el exmarido de Vicky remató: "Luego me dijeron que el bebé se había agarrado Covid. Yo me hice el hisopado, no tenía nada, y no me hubiese importado verlo, abrazarlo, tenerlo entre mis brazos, pero tampoco lo pude ver. Estuve un mes esperando".

Cabe recordar que el último fin de semana los Xipolitakis le celebraron el cumpleaños número dos al pequeño y fue una fiesta íntima. En la misma solo estuvieron presentes la familia materna del bebé.