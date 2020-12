Las fotos del majestuoso cumpleaños que Vicky Xipolitakis le preparó a Salvador

Vicky Xipolitakis le celebró el cumpleaños número dos a Salvador Uriel junto a su familia. Tal y como acostumbra, la modelo decoró su casa, en esta oportunidad, al estilo "granja" para disfrutar de una tarde a pura diversión.

La fiesta contó con todos los detalles, desde un pelotero en el que saltaron sin parar hasta un gran caballo que recibió de regalo de parte de su tía, Stefanía Xipolitakis.

Todo estaba acondicionado para que el pequeño pase esta fecha con total felicidad. Una gran mesa llena de comida para los invitados estaba puesta en la galería de la residencia y el resto del jardín totalmente acondicionado con animales.

"Hace 2 años me convertí en mamá y mi vida cambió por completo, mi corazón ya no late por mi, sino que vivo para él. Gracias hijo por el amor que me das, me llenas de fuerzas", expresó la vedette de 34 años en su cuenta oficial de Instagram.

Luego, Vicky continuó: "Esto no se compra con plata y llena de felicidad plena. Gracias Dios por el hijo que me mandaste, es más de lo que te pedí, mi gran compañero. Gracias a mi hermosa y unida familia por este increíble cumple, nos hicieron muy feliz".

Y para estar todos a tono, cada uno de los que asistieron vistieron una remera hecha especialmente para esta ocasión en la que figura el nombre del agasajado.

¡Mirá las fotos!