La imperdible anécdota de Rodrigo Noya cuando lo confundieron con Harry Potter

Sin duda el momento más gracioso la la última emisión de "Podemos Hablar" fue de la mano del reconocido actor, Rodrigo Noya. Primero el joven contó su experiencia como padre y cómo fue la separación de la madre de su hija pero luego cuando pasó al "Punto de Encuentro" y relató cuando lo confundieron con Daniel Radcliffe el famoso actor que interpreto todas las películas de "Harry Potter".

"Estamos en la calle y de repente se acerca una persona con su hija y me dice 'Hola cómo estás, sos un capo, te admiramos muchísimo, no podemos creer que estés acá, vimos todas tus películas, nos encantaron, somos súper fans tuyos' hasta ahí no me parecía nada raro, y dije bueno si saquémonos la foto, te firmo el autógrafo, pero después siguió y empecé a entender que se estaban confundiendo", siguió contando a pura risa.

"En un momento me dicen, 'che cómo hacen la magia, todo el tema de los efectos especiales, son espectaculares, parecen reales' y ahí yo les digo, ¿pero quién piensan que soy? Entonces me dicen 'el actor de Harry Potter'. Ahí me empecé a morir de risa y le dije a la persona que estaba conmigo, 'por favor rajemos de acá'. En fin fue muy cómico, después pasó algunas veces más pero de esa primera no la voy a olvidar jamás", cerró y todos los participantes le festejaron el relato.