Verónica Monti, la novia de Sergio Denis, cumplió años y lo celebró con una foto hot

Siempre cumplir años es un motivo para celebrar la vida, tener un año más no debería significar una carga (como les sucede a algunos) sino una señal de que la vida continúa por la buena senda. Feliz con un nuevo aniversario de su nacimiento, Verónica Monti (41), la última pareja de Sergio Denis (70) decidió celebrarlo con su círculo íntimo y en su cuenta de Instagram dónde les dejó a sus fieles seguidores una sugerente foto hot en donde se la ve en corpiño y tapada por una sábana en la cama de su casa.

La periodista quien no puede acercarse a ver a su último amor ya que la familia del artista aún mantiene la medida judicial para que ella no pueda verlo ni nombrarlo realizó una interesante reflexión junto con su posteo hot.

“Hola 41 ¡Bienvenidos! No es un día más. NO! Es mi día. Un tiempo atrás llegaba a este mundo. A vivirlos con todo. Con intensidad, con adrenalina, con pasión, con ganas, con sangre que agite en mis venas. Antes que nada les agradezco infinitamente los saludos. Sean por acá, por face, por wapp y por línea. Les agradezco de corazón y leí muchos y les prometo de a poco ir respondiendo porque así debe ser”, comenzó.

“Cumplir 20 está bueno, esa mezcla de nena y mujer me resultó atrapante experimentar. Cumplir 30 también. La nena se va y la palabra mujer te abarca por completo. Y en mi caso con la bendición de sentir en dos oportunidades latir 2 corazones en mi cuerpo. Y después, el instante sublime de darles vida. En esta década traje al mundo dos personitas alucinantes que sin duda son y serán lo mejor de mi vida. Cumplir 40 es genial. Cumplo 41 y es prácticamente lo mismo. Es una edad de la puta madre. Feliz de transitar está década. Tenés claras un sin fin de cosas que hacen que la posibilidad de que te tomen de pelotuda sean ínfimas. No me atrevo a decir que tengo calle, cordón y esquina, pero calle y cordón si la inteligencia la tenés trabajada. La inteligencia emocional la tenés mucho más clara y como mujer, sin titubear lo digo y disculpen si peco de creída...”, cerró.