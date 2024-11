La vida sentimental de Pampita está en el centro de atención, y esta vez, su exmarido Roberto García Moritán no pudo mantenerse al margen. Según trascendió, el empresario habría entrado en una crisis emocional tras los rumores de que la modelo podría haberse comprometido con su nueva pareja, Martín Pepa.

El punto de quiebre llegó cuando Pampita lució un anillo en su dedo anular durante una entrevista reciente en el programa de Susana Giménez, generando especulaciones sobre un posible compromiso formal. Este detalle habría despertado las alarmas en García Moritán, quien no dudó en comunicarse con la modelo para obtener respuestas.

El rumor sobre esta situación fue revelado en LAM, donde aseguraron que el empresario llamó directamente a Pampita para aclarar sus dudas sobre el misterioso anillo. Según comentaron en el ciclo de Ángel de Brito, Roberto se encuentra afectado desde que Pampita realizó un viaje a Europa en compañía de Pepa, y los recientes rumores no hicieron más que intensificar su inquietud.

"Roberto está mal desde ese viaje a Londres", aseguraron en el programa. "No le gustó nada la situación, y ahora, al ver el anillo, decidió llamarla para preguntarle directamente si se trata de un regalo de Martín Pepa. Esto lo tiene muy movilizado".

El romance con Martín Pepa: una nueva etapa para Pampita

En medio de estas especulaciones, Pampita se mostró feliz y tranquila con su nueva pareja, un empresario vinculado al mundo del polo que divide su tiempo entre Estados Unidos y otros destinos internacionales. Durante su entrevista con Susana Giménez, la modelo contó: "Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a alguien que tiene virtudes que me interesan y que me hacen bien", confesó, dejando en claro que, pese a las críticas, está decidida a apostar nuevamente por el amor.

Asimismo, reconoció que no tiene expectativas de repetir la experiencia de formar una familia como en el pasado: "Ya intenté el sueño de casarme y tener una familia, y no me funcionó. Ahora voy a probar algo diferente".

Desde su separación, su actitud en esta nueva etapa parece indicar que la modelo está enfocada en mirar hacia adelante. En su charla con Susana, dejó claro que su relación con Martín Pepa es algo que está disfrutando, aunque con un enfoque distinto al de sus vínculos anteriores.

Por ahora, ni Pampita ni Martín Pepa hicieron comentarios directos sobre el supuesto compromiso, mientras que García Moritán enfrenta los rumores con discreción.

