Elisa Montero y Lionel Scaloni están juntos hace más de 13 años, tienen dos hijos Ian de 12 años y Noah de 8. Los dos deciden vivir una vida muy tranquila y de bajo perfil.

Elisa es de Mallorca, allá es donde la conoció Scaloni. Hoy tiene 44 años, es ex jugadora de voleibol y no dudó, al conocerlo a Lionel, en dejarlo todo para irse con él a Italia.

Elisa es una persona muy importante en la vida de Scaloni, al momento de dejar de jugar al fútbol ella lo acompañó mucho. Lo ayudó a superar la depresión que le produjo tener tanto tiempo libre, el vacío de no tener qué hacer. Ella fue quien le sugirió que haga el curso para ser Director Técnico.

¿Cómo se conocieron Elisa Montero y Lionel Scaloni?

Desde hace varios años Lionel vive en Mallorca, España. Se mudó en el año 2008 cuando llegó a préstamo al club de la ciudad que lleva el mismo nombre. En ese año fue cuando conoció a Elisa que es mallorquina.

"Cuando vine a jugar en el 2008 conocí a la que es hoy mi esposa. Ella tenía 30, yo 31, y tenía que volver a Italia porque estaba cedido por el Lazio" contó Scaloni en una entrevista y agregó "Fue un flechazo. Estuve cuatro meses para conseguir su teléfono, impresionante lo que hubo que picar piedra. En Mallorca teóricamente es fácil porque es una isla, pero no lo fue".

"Ella jugaba al vóley y la encontré. Le dije: 'Me gustas, todo bien, pero me tengo que volver a Italia. ¿Qué haces? ¿Queres volver conmigo?' Y al día siguiente me dijo que sí, dejaba todo y venía. Nos fuimos a Roma y llevamos más de 13 años juntos" declaró Scaloni muy enamorado de su mujer.

Elisa tiene muy bajo perfil, es por esto que no comparte su vida a través de las redes sociales. Juntos tiene dos hijos Ian y Noah, quienes nacieron en Roma y Mallorca.

La primera aparición en cámara de Elisa Montero

La primera vez que vimos a Elisa fue nada más ni nada menos luego de que la selección argentina le gane a Croacia y consiga su lugar en la final de la copa del mundo. Al momento de los festejos Scaloni no dudó ni un segundo y fue a festejar con su familia.

Al terminar el partido, Lionel corrió a la tribuna para darle un gran abrazo a su mujer, Elisa. Scaloni se sentó un rato en la tribuna junto a su mujer y sus dos hijos para festejar y desahogarse después de un partido brillante que llevó a la Argentina a la final.

A pesar de haberse mostrado en ese entonces, Lionel y Elisa siguen eligiendo el bajo perfil. Salen poco, apenas se los ve públicamente y pasan desapercibidos.

Es una pareja que vive su amor al margen de la fama y que pasan mucho tiempo en la tierra natal de Elisa, Mallorca. Es allí donde Lionel practica otro de sus deportes favoritos, el ciclismo.

