La Niña Loly compartió un emotivo video con su mamá: "Abrázame"

A pesar de que la nueva vida de la Niña Loly es un misterio, la modelo cordobesa comparte con sus seguidores su apacible cotidianeidad en Miami.

Esta vez, la ex novia de Jorge Rial se encargó de difundir un especial posteo para su mamá quien se encarga de visitarla cada vez que puede. "Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo, Mi Reina", escribió la diosa en su Instagram.

En esa publicación se ve a la diosa disfrutando del recital de Marc Anthony, una figura muy cercana a su entorno porque, según rumores, su pareja es el representante de la ex pareja de Jennifer Lopez.

La verdad del final de la relación de la Niña Loly y Jorge Rial

Después de la separación con Jorge Rial, la Niña Loly decidió alejarse de manera definitiva de los medios de comunicación. Lejos de cualquier escándalo, comenzó una nueva vida en Miami donde vive en una lujosa mansión con su nueva pareja.

Pero los motivos de la ruptura con el periodista no quedaron claros y la modelo cordobesa se animó a contar parte de la crisis en una antigua entrevista. En septiembre de 2015, la cordobesa habló con Ángel de Brito, en su programa Bien de verano, y dio detalles escabrosos de lo sucedido.

Niña Loly en Miami.

"Yo la he pasado muy mal, por eso me fui tanto tiempo. La separación me destrozó. Hoy tenemos cero relación y nos bloqueamos del teléfono y de Twitter", dijo Loly y aseguró que el periodista la "maltrataba verbalmente".

"Me confudía todo el tiempo porque pasaba de ser LA mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía 'pará, ¿por qué me tratás así? Si yo no soy tu enemigo, me tratás peor que un enemigo tuyo'", recordó "La Niña Loly".

Jorge Rial y Niña Loly.