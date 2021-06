El misterioso mensaje de la Niña Loly que generó rumores de casamiento

Alejada de los medios argentinos, la Niña Loly se tomó un tiempo en las redes sociales y desapareció durante el verano argentino.

Pero ahora, la ex de Jorge Rial volvió recargada en medio de rumores de embarazo. A pesar de que desmintió las versiones que deslizaron en LAM hace unas semanas, la Niña Loly dejó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram que alentó a dichos sobre un posible casamiento.

“Si el amor está en nuestro corazón, cada pensamiento, palabra y hecho pueden producir un milagro”, expresó la modelo cordobesa en su post desde la playa y sus seguidores encendieron las alertas. ¿Va a pasar por el altar?

El mensaje de Niña Loly que encendió las alertas. ¿Se casa?

Desde su ruptura con Jorge Rial, la Niña Loly mantuvo su vida amorosa en la más absoluta reserva. Sin embargo, se instaló en Miami para vivir junto a un reconocido empresario.

Niña Loly se alejó de todos para instalarse en Miami en 2016.

“Sale con un representante de artistas, es el manager de Marc Anthony. Hace mucho tiempo ya. Tiene una vida de lujos allá en Miami“, contó Cinthia Fernández en LAM hace varios meses.

“Él se quiere casar y ella no. Está muerto por ella, perdidamente enamorado y ella no quiere”, agregó la panelista.

La mansión de Niña Loly en Miami

Desde el escándalo con Jorge Rial, Niña Loly se alejó de todos en la Florida. "Me exilié en Miami porque acá no tenía paz. La alta exposición que tenía no me hacía feliz. Yo soy una persona que le gusta el bajo perfil", dijo Antoniale hace ya varios años cuando apenas se mudaba.

Niña Loly en su mansión de Miami.

Mediante redes, la diosa compartió algunas fotos de su residencia en esa ciudad y se refirió a su decisión de cambiar de vida. "Hoy elijo estar allá. Y siento que ya está, que estuve muy expuesta en un momento de mi vida y que hice todo lo que tenía que hacer. En Miami vivo muy cómoda y feliz”.

Niña Loly en su casa de Miami.

