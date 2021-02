La palabra de Martín Baclini tras conocer la candidatura política de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández sorprendió a todos al anunciar que se dedicará a la política. “Voy a ser candidata a diputada provincial por Buenos Aires este año”, afirmó la panelista de Los Ángeles de la Mañana

La candidatura de la modelo estará dada por el mismo partido que llevó a Amalia Granata en su boleta. “Me dieron muchísimas libertades y me dijeron que puedo seguir trabajando en televisión. En mi caso, me quiero abocar a las cuestiones de familia, más que nada al tema de la Ley de Adopción y demás”, reveló Cinthia.



Tras su felicidad por este nuevo desafío en su vida, Martín Baclini, ex de la morocha, dio a conocer su opinión. "Me parece excelente, es trabajadora, honesta, inteligente... Además, se está capacitando y eso habla bien de ella”, reconoció el empresario en una entrevista con Ciudad Magazine.

"Yo la apoyé desde el primer minuto que me contó", reveló Baclini quien confirmó que cinco meses atrás Fernández le comentó sus intenciones. El empresario aseguró que la votaría y que está para apoyarla en lo que necesite.

Martín Baclini reveló por qué no terminó el colegio: lo hará este año

Martín Baclini reveló que no terminó el colegio y, según expresó, este será el año en que finalmente lo hará. El empresario contó que salió a trabajar desde muy chico y por esa razón tuvo que dejar sus estudios.



“Para mí el 2020 fue un año de desafío muy grande. Yo soy empresario y no artista, ese lado la gente no lo conoce. Yo no tengo estudios, no terminé la secundaria, lo mío es trabajar y la calle", dijo el galán en diálogo con Radio Mitre.