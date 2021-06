La reacción de Pampita tras las repercusiones por el polémico mensaje de Alex Caniggia

Fue tremendo el cruce entre Pampita y Charlotte Caniggia en la pista de ShowMatch, La Academia. Un enfrentamiento que trajo cola, ya que Alex Caniggia -tras irse descalificado de MasterChef Celebrity 2- salió a descalificar vía Twitter a la jurado del ciclo de Marcelo Tinelli, en defensa de su hermana Charlotte.

En su postura de "no hablar al respecto", Pampita dejó muy en claro que de sumarse el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis al certamen de baile, ella no dudaría en dejar su silla. En medio de esta polémica y al ver las repercusiones, la modelo habló con Intrusos e hizo un nuevo descargo.



“No voy a responder nada, ni me lo digas porque estoy embarazada por favor, no voy a entrar en esa, no estoy en un estado como para ponerme en esa situación. Igual de todas maneras, a las mujeres se les habla y se les trata distinto, no debemos ser denigradas por ningún hombre bajo ninguna situación”, le dijo la conductora de Pampita Online al notero cuando se disponía a leerle el mensaje de Alex.

Tras ese primer momento, la esposa de Roberto García Moritán, continuó: “Yo soy bastante sensible en todos mis estados pero por supuesto que ahora no quiero estar en situaciones incómodas, ni ponerme nerviosa ni que me hagan pasar un mal rato”, cerró.

El polémico mensaje de Alex contra Pampita

Luego del cruce de Pampita con Charlotte Caniggia en La Academia, Alex salió en defensa de su hermana con un mensaje de lo más ofensivo que después debió borrar.

“Me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana”, comenzó diciendo el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, sin filtro, aunque después optó por borrar el tweet.

“Te recomiendo un buen psicólogo si querés pampeana. Mejórate, sino la China vuelve y a tu marido te lo afana”, cerró Alex en referencia al escándalo que despertó la relación de Benjamín Vicuña con la China Suárez a poco de haberse separado de Pampita hace unos años atrás