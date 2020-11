Todos los detalles de la demanda millonaria de More Rial a La Bomba Tucumana

Hace un tiempo More Rial denunció a la Bomba Tucumana por unas declaraciones que realizó de 2019 en Intrusos. Hace algunos días llegó la notificación al piso del Cantando 2020 y se desató la polémica.

En un momento y ante la presencia de Jorge Rial, Gladys comenzó a enumerar los comentarios negativos que le llegaban a sus redes sociales a modo de bullying. "Empanada de esto, negro villera, sucia, pata sucia, ladrona, el único tema que tenés (por La pollera amarilla), gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial...”, aseguró sin medir las consecuencias.

El martes, la participante del certamen fue notificada en los estudios del Cantando 2020 por la causa iniciada por Morena. "Ellos toman la frase de Gladys, que toma como un insulto el ser la madre de More Rial. Y después lo repite en una radio, esa es la principal arma de la defensa", contó Martín Salwe en La previa del Cantando.

El periodista explicó que hay dos denuncias, una civil y otra penal. "En la causa penal hay una mediación en tres semanas. Si hay un acuerdo, quizá sea económico: según el Código penal sería de 40 mil pesos. Seguramente pidan que se retracte en el mismo medio, si bien Gladys pidió disculpas en muchos medios”, planteó.

Pero la suma puede ser millonaria. “Si la Justicia condena a Gladys en la causa penal, la defensa de Morena Rial puede iniciar una causa civil y ahí la suma es mucho mayor. Puede llegar haber una multa de un millón de pesos”, aclaró Salwe.

Al enterarse de la denuncia, la intérprete de la "Pollera amarilla" aclaró que su objetivo era empatizar con la hija del periodista, que también había sufrido bullying. “¿Cómo puede imaginar, una mente perversa y malvada, que yo me voy a sentar en un programa a agredirla o hacerla sentir mal? Estaba enumerando la maldad que tiene la gente para hacer sentir mal a las personas. Fue en ese contexto”. Con el correr del tiempo y al darse cuenta que Morena iba a seguir contra ella en la justicia, decidió pedirle disculpas públicamente y reunirse con la hija del Intruso, pero no se llegó a un acuerdo.

Gladys se puso a llorar al relatar que iba a tener que ir presa porque no podía solventar una demanda económica. En ese momento, More manifestó su alegría por la notificación a través de las redes sociales: "Sin misericordia para los que me lastiman".