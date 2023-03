Luego de que se anunciara que Marcos Ginocchio era el gran ganador de Gran Hermano, lo que más llamó la atención fue la presencia de Julieta Illescas, la misteriosa novia que el participante jamás había nombrado. Esto llamó la atención de las ex participantes, como Julieta Poggio y Camila Lattanzio.

Marcos junto a Julieta Illescas.

Sorprendida con que su amigo estuviera en pareja, cuando le preguntaron por este tema, Julieta Poggio disparó filosa: "Qué raro, ¿no? Justo es ganador y aparece la ex novia. Justo en la final".

Poggio fue finalista de esta edición de Gran Hermano.

Por su parte, queriendo conocer la opinión de Camila Lattanzio, quien en la casa tenía onda con Marcos, en Mañanísima le consultaron: "¿Viste que le apareció la novia a Marcos el día de la final? A Julieta ayer le mostraron el tape y le tiró como un dardazo".

"Para mí no es raro que haya aparecido. Yo creo que habrán pactado algo entre ellos de no aparecer. Él no quería exponer a la novia. No creo que sea por la fama porque ella hace tres años que está con él", comentó Camila mostrándose más piadosa que su ex compañera del reality.

Recordemos que dentro de la casa, Camila Lattanzio le había confesado a Rodo, el papá de Nacho Castañares, que era lo que le gustaba de Marcos Ginocchio. Me gusta como se viste, esas cosas me llaman la atención. Pero más allá del cuerpo, es todo: la forma de ser, las alpargatas que usa. Todo, ¿entendés? El cuerpo obviamente, pero no es solamente eso: su forma de pelo... Bueno, basta, ya está", había confesado.