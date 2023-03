Luego de que Marcos Ginocchio se convirtiera en el ganador de Gran Hermano, salió a la luz que estaría en pareja con una joven llamada Julieta Illescas. Se trató de un vínculo que el "Primo" mantuvo oculto en la casa, ya que a su ingreso al programa habían decidido romper.

“Cuando mi hermana entró le comenté que la extrañaba y que quería estar con ella para ver qué nos pasaba. La extrañaba y la necesitaba mucho. Y bueno, ella le contó y vino. Todavía no tuvimos tiempo de hablar”, contó Marcos en El Debate, aclarando por qué recién ahora se hacía conocida esta relación. Según el ganador del programa, su idea es retomar el vínculo con la joven.

Sin embargo, en las últimas horas comenzaron a surgir especulaciones sobre Julieta Poggio y su acercamiento a Marcos en GH y los celos que ahora tendría Illescas contra la exparticipante.

Los mensajes a los que la novia de Marcos Ginocchio le dio "like" en contra de Julieta Poggio

La cuenta Mundo Famosos expuso recientemente a la joven y sus "me gusta" a tuits en contra de Julieta Poggio

“Es frívola, hueca y no tiene sentido común”, “¿De verdad quieren eso para Marcos? Dejen de shippearlo. Ojalá tenga esa charla que necesita con su ex y si tienen que solucionar sus problemas lo hagan”, “¿Para ustedes realmente Julieta es el tipo de Marcos? Sacando la belleza que tiene ella para mí no va con Marcos. Siento que a él le gustan las chicas simples, que le gustan los animales y que tocaron una escoba alguna vez en su vida”, son algunos de los mensajes a los que Julieta Illescas le dio "like", quedando expuesta en las redes sociales.

"No me interesa la fama": las palabras de la novia de Marcos Ginocchio

Revista Caras Digital se comunicó con Julieta Illescas quien nos ayudó a conocerla un poquito más. Fiel amante de los animales, con mil actividades en su rutina diaria y evidentemente sin intención de pertenecer al medio, la exnovia de Marcos Ginocchio nos contó algunos detalles de su vida.

Julieta tiene apenas 21 años de edad y aseguró: "No me interesa la fama ni nada de esto, no me gusta lo mediático, nunca me gustó, soy muy reservada en ese sentido. Hablar en cámara no me gusta para nada". De esa forma dejó al descubierto que le incomoda un poco la exposición, pero a pesar de no estar acostumbrada, parece llevarla con mucha tranquilidad.

"Fue una locura", expresó la joven salteña al ser consultada sobre el boom que vivió en las últimas horas luego de la salida de Marcos y lo que generó su presencia en la tribuna al lado de la familia del ganador de Gran Hermano 2022.

