La salida romántica de Pampita y Roberto García Moritán: mucho mimo y amor en las redes

Sin lugar a dudas, Pampita atraviesa uno de los momentos más plenos. Tras haberse convertido en mamá de Ana, junto a Roberto García Moritán viven un feliz presente y es por eso que a la pareja le sobran motivos para festejar.

En esta oportunidad, la top compartió en sus redes sociales una tierna foto junto a su esposo, el empresario gastronómico que se presenta como candidato a legislador porteño por Republicanos Unidos en la interna de Juntos por el Cambio. En la placa que cosechó infinidades de likes, se pudo ver a los flamantes papás disfrutando de una velada romántica en un restó de la costanera.



Allí, Pampita y Roberto García Moritán posaron sonrientes a cámara y muy abrazados. Enamorada, la jurado de ShowMatch, expresó: "Una foto de anoche con @robergmoritan ", junto a varios emojis en forma de corazones.



Pampita se enojó cuando le preguntaron por Benjamín Vicuña: "No me corresponde"

Recientemente, Pampa fue noticia por haber manifestado su incomodidad al ser consultada por la separación de su ex. En la salida de La Academia, la modelo de 43 años fue abordada por el móvil del programa de Ángel de Brito y se mostró incómoda cuando le preguntaron por su ex pareja, Benjamín Vicuña y su ruptura con la China Suárez.

"¿Yo alguna vez les contesté algo del padre de mis hijos? Porque a mí me sorprende que sigan preguntando cuando no tengo nada que ver", disparó Pampita en la nota.

"Les pido por favor que dejen de preguntarme a mí porque no me corresponde. Lo que digo siempre que me preguntan es que no me pregunten más porque yo no hablo de otras personas. Y ojalá me dejen de preguntar a mí cosas que no me conciernen", disparó con seriedad.



La reacción de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por la China y Benjamín Vicuña

Al igual que Pampita, Roberto García Moritán fue consultado por la ruptura de Benjamín Vicuña y la China Suárez.



El empresario fue muy escueto a la hora de dar su opinión sobre los sucedido con el ex marido de Pampita. “La verdad es que no tengo información y prefiriría no opinar”, dijo en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Luego, se refirió a cómo están Benicio, Beltrán y Bautista tras esta situación que atraviesa su papá. “Están bien, están espectaculares. Los tres con una personalidad muy diferente, cariñosos, inteligentes. Espectaculares los tres”, dijo.