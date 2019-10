Lali Espósito reveló cómo su novio le propuso la primera salida

Desde hace varios años, Lali Espósito (28) se convirtió en una de las estrellas de la música argentina más rutilantes a nivel nacional e internacional. Su osados bailes, sus temas pegadizos y su buena onda tanto arriba como abajo del escenario la catapultaron como una gran artista de renombre.

Con su nuevo look rubio, ya que dejó su color natural de pelo, la cantante fue entrevista por el programa "Involucrados" y entre muchos temas habló de cómo vive su noviazgo con Santiago Mocorrea, cómo es la convivencia y hasta contó cómo fue la primera vez que él la encaró y la invitó a salir.

¿Qué tiene Santi?, preguntaron desde el programa, y Lali respondió con total naturalidad: "Con él empecé a comprender cuánto vale la pivacidad, tenemos mucha calidad de privacidad, un universo propio íntimo. En él encontré todo, es un hombre que me hace flashear toda la vida, un gran amor que tengo", comenzó diciendo.

"Somos muy tranquilos, los dos muy trabajadores, el trabajaba en Pop Art y nos conocimos en un show de Ricky Martin hace tres años. Después aprovechó un lapso en el que me encontró sola y me invitó a salir... Yo a los dos minutos acepté... ¡Dale nos tomamos un vinito!, dije. Nunca pensé que me iba a enamorar. Estamos conviviendo en nuestra casa.Con respecto al casamiento no sé si me quiero casar, sueño con otras cosas como tener hijos en el futuro, pero hay algo con el casamiento que para mí no es tan especial, no soy casamentera", finalizó Mariana.