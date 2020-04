Mirá la foto retro que publicó Laurita Fernández para referirse a la cuarentena

En tiempos de Coronavrius y aislamiento social obligatorio cada argentino tiene el desafío (si no es que está trabajando) de buscar como entretenerse dentro de su casa, ya sea un cómodo departamento, o un pequeño espacio, el desafío: matar el tiempo de alguna manera. Amante de las fotografías Laurita Fernández encontró un pasatiempo buscando sus fotos de pequeña y se encontró con una que le llamó la atención.

La pareja de Nicolas Cabré, con quien enfrentó rumores de crisis pero ninguno de los dos habló al respecto, volvió a su casa (no tenía agua) luego de pasar unos días con el actor y compartió con sus seguidores de Instagram una tierna postal de cuando era apenas un bebé. Los rasgos son exactamente iguales, pero en la foto se observa algo que ya no tiene la actriz, rulos.

Con una remera y un jardinerito, Laurita fotografió una foto que tiene en su casa de hace muchos años y que seguramente se la sacaron sus familiares. "Mirá si la cuarentena me agarraba con ese look", escribió ella en el epígrafe de la imagen que se llevó más de 23 mil "me gusta" de sus 4.4 millones de seguidores en la red social.