Laurita Fernández reveló su deseo más íntimo con Nicolás Cabré

Laurita Fernández (28) reveló sus comienzo con Nicolás Cabré (39) y contó toda su historia de amor y cuál es su máximo deseo junto a él.

"Cuando lo conocí le dije a mis amigas, no es tan llindo, es normalito. Me parecía un tipo lindo. Laburamos juntos y a partir de que empezamos a hablar nunca dejamos de estar juntos", contó.

"No eramos demostrativos, yo soy mas fría pero desde que lo conocí algo se despertó en mi. Tiro te amo seguido, él también y es súper demostrativo. Hay algo interno que me dice ojalá me quede acá toda la vida".

Para mí fue un cambió enorme para mi porque el viene con el combo de la hija, Rufina y ahí metí convivencia con la nena de él que la tiene la mitad del tiempo y pensé que me iba a costar y me llenaron de amor. Entonce Andy le preguntó si quería ser madre y ella respondió sin titubeos: "Si tengo ganas de ser mamá re formaría una familia con Nico. Es lo que más deseo".