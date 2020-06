El mensaje de Lizy Tagliani tras confirmar que tiene coronavirus

Lizy Tagliani fue una de las primeras figuras de la televisión en confirmar que tiene coronavirus. La conductora de El precio justo se hizo el hisopado después de que un integrante de su producción diera positivo.

La peluquera anunció la mala noticia en sus redes sociales. "Quiero contarles que mi test por Covid-19 ha dado positivo. Por suerte, me siento bien. Estoy en casa manteniendo todos los cuidados necesarios. Gracias a todos por su amor incondicional. Estoy sin ningún síntoma aún... Voy a procesar esto y vuelvo a contestar dudas. Abrazo", escribió sin más que decir.

Lo cierto es que, después de los mensajes de apoyos de sus seguidores, la conductora dio el "parte médico" a sus seguidores con un alentador post en su Instagram. "Estoy más tranquila ahora, por aprovechar a estudiar. Y a pesar de ser positiva y sin síntomas aparentes o que me de cuenta, gracias por tantos mensajitos. Estoy muy agradecida”, escribió y mostró el termómetro que indicaba que no tenía fiebre.

Tras contar que padecía la enfermedad, Lizy se mostró muy angustiada por la situación y por temor a contagiar a alguien. “Pero, evidentemente, la angustia es inevitable. Por más que esté sana, que no me vaya a pasar nada, el hecho de sentirme responsable de que puedo ser causante de que alguien por mi culpa sea haya contagiado, por mí, es muy estresante. Sobre todo para mí; a mí me duelen mucho estas cosas porque nunca se me ocurriría herir a nadie”, dijo en El noticiero del Mediodía, por Telefe.