Los mensajes de Daniel Osvaldo que generaron versiones de crisis con Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona venían manteniendo un bajo perfil. La pareja suele tener sus altibajos en su relación y cuenta de ello siempre son los mensajes que el exfutbolista deja en sus redes sociales.

En esta oportunidad, la cuenta "Chusmeteando1" recogió unos mensajes que dejó Osvaldo y que podrían señalar una posible crisis.

Primero fue la captura de un breve poema y luego una foto junto a su madre en donde recalcó: "Menos mal que estás vos mamucha", escribió junto a una foto en donde su mamá le da un beso.



"Cuando Daniel Osvaldo se pone melancólico, no podemos pensar otra cosa. ¿Hay problemas en el paraíso?", se preguntó la usuaria de Instagram.



Dalma Maradona habló sobre Daniel Osvaldo, el novio de Gianinna, y fue tajante

Dalma Maradona estuvo como invitada en LAM y habló de todo, en especial, se refirió a cómo es el vínculo que tiene con Daniel Osvaldo, el novio de su hermana, Gianinna Maradona.

La pareja ha tenido sus conflictos en el pasado y se han separado y reconciliado varias veces, por eso, Ángel de Brito quiso saber cómo se lleva con el exdeportista sabiendo que la actriz es muy cercana a su hermana.

"Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana... Analizame la frase...", dijo Dalma, muy picante. "Pero sí.. No sé a qué te referís con eso, ¿vínculo de qué?", cuestionó luego.

Ante la sorpresa de todos, Dalma quiso explicar el por qué de sus palabras. "Bueno, pero yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía... Es una situación particular. No me cae mal, pero mi relación con él arranca antes que cuando estaba con mi hermana...", se sinceró Dalma recordando el tiempo en que Osvaldo fue pareja de Jimena Barón.