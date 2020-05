Lourdes Sánchez confesó cómo es su vida sexual con el Chato Prada

Lourdes Sánchez atraviesa la cuarentena junto al Chato Prada y Valentín, el hijo que tienen en común. En esta oportunidad la bailarina habló de su costado más privado al ser indagada en La jaula de la moda por los momentos de pasión con su pareja.

“¿Cómo está el Chato en este momento? ¿Es toda la semana o una sola vez a la semana?”, quiso saber Mariano Caprarola. A lo que ella sin titubeos aseguró: “Es una y agradecé”.

Tras escucharla atentamente, Horacio Cabak quiso ahondar más en el tema: “Vamos a aclarar los tantos. ¿Es una y agradezcamos porque vos estás cansada o porque vos estás con ganas y él esta cansado?”

A lo que la ex angelita dijo: “Yo siempre me quejé de eso. Pero en esta oportunidad, él es el que está más encendido y yo estoy un poco más como que me pintó el bajón, tengo sueño. Me canso, estoy cansadita”.