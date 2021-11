Lourdes Sánchez contra Guille Valdés: "Después te pasa la facturita"

Lourdes Sánchez y Guillermina Valdés se vienen sacando chispas desde hace unos días, luego de que Ángel de Brito revelara que existe una mala onda entre las jurados de "La Academia".

Luego de que la bailarina insinuara que la empresaria "bebía" durante la competencia. : “¿Tiene alcohol el café? ¿Un 10?”, cuestionó Lourdes el puntaje que Guillermina le dio a Pachu Peña días atrás.

Ahora fue por más y lanzó munición pesada contra la pareja de Marcelo Tinelli.

“Ella va anotando como Karina La Princesita y después en algún momento te lo tira todo y te pasa la facturita”, lanzó la pareja del Chato Prada.

¡Tremendo!

El llanto de Guille Valdés en pleno aire de La Academia

Días atrás, Guille Valdés abrió su corazón en La Academia y se mostró emocionada al dar su puntaje a Lizardo Ponce.

El participante realizó un homenaje a la comunidad LGTB+ en el que se mostró conmovido por su experiencia personal. El periodista se quebró antes de poder terminar con la performance y Guille acompañó este especial momento.

La mujer de Marcelo Tinelli apeló a su experiencia como madre y estalló en llanto cuando debió dar su opinión. “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos y entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros”, dijo la empresaria entre lágrimas.