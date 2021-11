Lourdes Sánchez cruzó a Guille Valdés y la mandó al frente en La Academia

Guille Valdés mantuvo un picante ida y vuelta en La Academia con Lourdes Sánchez, quien reemplaza a Jimena Barón en el jurado.

El cruce se dio en el momento en el que Guille Valdés le daba la devolución a Pachu Peña. "Pachu, sos adorable. Los quería felicitar", dijo la jurado ante la sorpresa de la esposa del Chato Prada.

"¿Tiene alcohol el café? ¿Un 10? Bueno, está bien, hay diferentes miradas", le dijo la bailarina. "Entonces yo vi algo totalmente diferente", agregó.

El llanto de Guille Valdés en pleno aire de La Academia

Días atrás, Guille Valdés abrió su corazón en La Academia y se mostró emocionada al dar su puntaje a Lizardo Ponce.

El participante realizó un homenaje a la comunidad LGTB+ en el que se mostró conmovido por su experiencia personal. El periodista se quebró antes de poder terminar con la performance y Guille acompañó este especial momento.

La mujer de Marcelo Tinelli apeló a su experiencia como madre y estalló en llanto cuando debió dar su opinión. “Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos y entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros”, dijo la empresaria entre lágrimas.