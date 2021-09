Pampita y Guille Valdés, enfrentadas: picante teoría sobre su \"mala onda\" en La Academia

La mala onda entre Guillermina Valdés y Pampita quedó en evidencia durante la gala del lunes en La Academia.

Todo comenzó cuándo los jurados contaron en La previa de La Academia cuál de los jurados era el "más aburrido" y Pampita apuntó contra la empresaria. “¿Por qué? Si no me conocés”. “¡Qué guacha! Yo le digo que es la más mimada y ella va y dice que soy la más aburrida… Ya me vas a conocer”, disparó la esposa de Marcelo Tinelli.

Luego, en LAM revelaron más datos de este entuerto y aseguraron que la modelo de 43 años se fue muy disgustada por este intercambio. "Estaban quejosas. A Guillermina le molestaba todo", dijo Ángel de Brito sobre este tenso momento y reveló algunas de sus teorías sobre la mala onda entre sus colegas.

"Muchos dicen que como Guillermina trabajó con Vicuña en El Hilo Rojo, Pampita la odia porque fue testigo de todo", acotó De Brito pero Pía Shaw aportó datos a este conflicto que se remonta a la época en que ambas eran modelos.

"Pancho Dotto representaba a ambas modelos, las descubrió a las dos, y él dijo que 'Pampita era la envidia de todas las modelos'", contó la panelista. "Dijo que 'no había nadie como Pampita. Que Carolina tenía un objetivo muy claro, que era arrasar con todo y se llevaba el mundo por delante'", siguió Pía.

AM