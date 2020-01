La picante frase de Lourdes Sánchez contra Nico Occhiato tras ganar el Bailando

Lourdes Sánchez volvió al ruedo y sin pelos en la lengua opinó sobre la victoria de Nico Occhiato en Bailando por un sueño.

La bailarina dio su opinión después de que el joven conductor se metiera directo a la final y le ganara a Flor Vigna y Facu Mazzei con el %50.08 de los votos: "No estaba en mis cáculos que gane, no me lo esperaba. No sé si quedé conforme porque me parece que se lo merecía alguien que quizás estuvo desde el principio", remarcó en una charla con Catalina Dugli en Agarrate Catalina.

"Ya una persona que diga 'no sé si voy a estar el año que viene'. Usó la pantalla, el medio y listo. Por la bailarina sí, Flor Jazmín es excelente, pero él ahí... Tampoco era un gran bailarín, creo que se lo merecían otros", cerró Lourdes contundente.