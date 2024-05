Luego de que Sabrina Rojas hablara de su relación, Luciano Castro decidió romper el silencio y referirse el vínculo con la actriz y madre de sus dos hijos.

“Ustedes dicen que yo me reencuentro con Sabrina y yo la veo todos los días. Todos. Quizás alguno no, que no coincidimos en horarios. Pero es de todos los días. Y cada tanto organizamos siempre algo especial para pasarlo muy bien en familia, todo lo que hago es por mis hijos”, sentenció Luciano en una entrevista con "Socios del Espectáculo" y otros medios, refiriéndose a los encuentros con su ex.

Luego, el actor fue consultado por los dichos de Rojas en referencia a que ya no soportaba verlo. Ante este comentario de los noteros, Luciano se sinceró: "Eso está bueno de poder hablarlo. Siempre que cayás permitís especulaciones. Qu haya dicho eso hasta suena feo porque es un título, pero a mí también me pasa, aunque ahora ya no pesa como en una pareja".

Luciano Castro reaccionó al acercamiento entre Sabrina Rojas y Flor Vigna

Hace unos días, Flor Vigna confirmó que se volvió a ver con Luciano Castro, luego de su escandalosa separación. Consultado sobre el la charla que la bailarina tuvo con Sabrina Rojas, el actor se mostró muy feliz.

“Cuando me contaron que Sabrina y Flor hablaron y solucionaron todo me puse contento. Era el camino. Yo no dije nada, solo me alegré cuando lo hicieron. Mi separación de Flor es difícil, como toda separación. Estoy triste. Cada día mejor, pero triste”, cerró.

VO