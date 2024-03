Sabrina Rojas le respondió a Flor Vigna después de que la bailarina haya declarado que la actriz tuvo “mucho que ver” con su separación de Luciano Castro. Rojas se vio indignada con los dichos de la expareja de Castro y dio su versión de los hechos en ‘A la tarde’, diciendo que: “No era una indirecta, era para Flor”.

Flor Vigna y Luciano Castro

“No quiero ser parte de la promoción de su disco. Me sorprendió mucho que justo ahora tenga ganas de decir algo. Preguntale a ella que es la que tiene el problema, yo siempre fui clarísima con cuál era mi problema con ella”, explicó la actriz.

Qué mensaje le dio Sabrina Rojas a Flor Vigna

“No tengo ni idea de por qué Flor dijo eso. Cuando tuve algún problema, lo dije claramente y no dé puertas abiertas. Dije ‘me pasa esto y esto’ y no dejé puertas abiertas. Cuando alguien deja puertas abiertas y dice ‘me hizo cosas horribles’… me parece que es una manera que tiene Flor, de acusar a gente dejando puertas abiertas. Es mejor que diga qué le sucede así le pido disculpas o le explico por qué está equivocada”, siguió.

Sabrina Rojas, Luciano Castro y sus hijos

Sabrina Rojas terminó la entrevista hablando sobre la intención que tuvo de comunicarse con Flor Vigna sobre el escándalo que surgió con Luciano Castro. “Estuve a punto de llamarla, pero ya está”, dijo. Además, cerró revelando sobre su expareja: “Está todo súper, anoche cenamos en casa”.

SDM