Luciano Castro brindó una nota con "Intrusos" a tan solo unos meses de separarse de Flor Vigna y se mostró bastante molesto por las preguntas que le suelen hacer los periodistas sobre su vida privada tras la ruptura.

Todo comenzó cuando Rafa Juri, el cronista del ciclo de América TV, le consultó al actor: "¿Lo peor de ser actor es la fama?", a lo que Castro rápidamente aclaró: "No, para nada".

Luciano Castro en Intrusos.

Al notar la sorpresa del periodista, el protagonista de la obra "El Beso" detalló: "La fama a través de la actuación es un reconocimiento, un mimo a nuestro ego. Después las preguntas a través de la fama van por otro lado, quién te pregunta, cómo, el contexto en que te preguntan, si tiene sentido en el lugar que estés".

Mostrándose indignado con la prensa, Luciano Castro explicó al aire: "Y también aprender a aceptar lo que dice el otro y si el otro no quiere hablar, dejar que no hable. No atosigarlo y molestarlo y ver cuan pillo puedo ser o cuánto lo puedo molestar hasta que vuelo por el aire y ahí tengo la nota de color".

El fuerte reclamo de Luciano Castro con los periodistas tras su relación con Flor Vigna

Aprovechando la oportunidad a la salida de su nueva obra, el actor decidió realizar un descargo público contra la prensa, que no paró de preguntarle por Flor Vigna tras su separación y sobre los rumores de reconciliación con Sabrina Rojas.

"Entonces también hay que ser un poquito empáticos y buena onda, pero bueno, es pedirle peras al olmo", cerró Luciano Castro junto a sus compañeros que lo escuchaban atentamente mientras hablaba con el ciclo que conduce Flor de la V.

J.C.C