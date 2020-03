¿Lo ninguneó? La frase que Luis Ventura disparó contra Jorge Rial

Con motivo de los 20 años de Intrusos en la pantalla chica, Jorge Rial y la producción están preparando varios especiales. Entre las sorpresas, tienen planeado invitar a varias de las figuras históricas del ciclo. En ese sentido, Luis Ventura se refirió a volver a pisar el estudio del que -según él- lo echaron.

“Cuando te echan de tu casa no volvés a tocar el timbre al día siguiente”

En diálogo con La Once Diez/Radio el presidente de APTRA, sostuvo: “No es que yo no quiera. No me carguen las tintas a mí, yo no puedo decidir ahí”. Y explicó “si vos me echás de tu casa, yo no puedo ir al otro día a tocarte el timbre. Yo el teléfono de él no lo tengo, el mío él lo tiene”.

“Yo siempre me sentí cómodo en Intrusos. Pero me fui siempre de los lugares donde laburé por la puerta grande, no por la ventana. Y de Intrusos me terminé yendo por el agujerito de la puerta”, lamentó al referirse en la forma en la que se desvinculó del ciclo conducido por Jorge Rial.

Asimismo, agregó: “Para profesionales dignos y responsables el laburo está a la vista”. “En este caso lo que yo hice en Intrusos, en Paparazzi, en Crónica, en La Red, en A24, en América, en Canal Trece, en Telefé, está a la vista todo”, sostuvo en la entrevista que le brindó a "Por si las moscas"