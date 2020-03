Carmen Barbieri en LAM: "Sé que la va a pelear"

Tras conocerse la noticia de que Fede Bal padece cáncer intestinal, todo el mundo del espectáculo se volcó a las redes para brindarle su apoyo y también a Carmen Barbieri, su mamá.

En medio de este difícil momento y luego de compartir algunos mensajes en las redes, Carmen habló con LAM y expresó lo que siente en este momento: "Gracias por tratar el tema así. Se que mi hijo quiso hablar para comentarles a todo el mundo lo que le está pasando y para aquellos que están sufriendo lo mismo que él", dijo la actriz en un audio que le envió a Andrea Taboada.

"Estoy orgullosa de mi hijo, sé que la va a luchar, la va a pelear", agregó Barbieri con la voz entrecortada. "Es un pibe muy sensible, pero muy fuerte y valiente", agregó.

La capocómica dijo además que no habla con la prensa no porque no quiera, sino por el difícil momento que atraviesa.