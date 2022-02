Magalí Mora reapareció en la televisión durante el año pasado para contar su conmovedora historia.

La modelo y ex de Leonardo Fariña se sumó a El club de las divorciadas, el programa de Laurita Fernández de las tardes de Canal Trece, a confirmar que atravesaba un embarazo sola.

Magalí Mora contó que su ex pareja, Agustín Cobas, la dejó ni bien se enteró de que había quedado embarazada. A pesar de este mal momento, la morocha fue mamá el pasado 31 de octubre de Brunna y reveló cuál fue el accionar del joven tras el nacimiento de su bebé.

Magalí Mora presentó a su hija y reveló cómo es el vínculo con su ex

"Fue la experiencia más hermosa del mundo, me acompañó el papá de la nena, estuvo presente en el parto y la reconoció, solo eso”, contó la modelo en una entrevista con Teleshow.

Sobre su excelente presente, Magalí Mora aseguró que el nacimiento de la niña le dio fuerzas para seguir. "Ahora tengo más fortaleza, eso seguro, hoy estoy completa no necesito mas nada en mi vida que a ella”, dijo.

Cómo fue la conmovedora historia de Magalí Mora

Después de años alejada de los escándalos mediáticos, Magalí Mora apareció en El club de las divorciadas para contar cómo era su historia.

Embarazada de cinco meses, la morocha contó las aberraciones que sufrió desde que su pareja, Agustín Cobas, se enteró que estaba embarazada. "Él me dijo que me quedara sola y mis (ex) suegros me ofrecieron una casa para que abortara. No sabía qué hacer con este hijo… si tener esté hijo. Lo pensé por mí, como mujer, por él, por la familia de él. Pero cuando me hice la ecografía y escuché su corazón latir, dije: ‘Lo tengo que tener’”, dijo en su momento.

Magalí Mora denunció a su ex en redes sociales.

Más adelante, Magalí Mora se animó a publicar una imagen de Agustín y lo denunció en redes sociales.

"Ahí tienen al monstruo, por si alguna mujer alguna vez se lo cruza: Agustin Cobas. "Cuidado, después no se hace cargo de los hijos. Es la persona que me maltrató, humilló, violentó y me extorsionó para que abortara", denunció en su Insta Stories.