Malaspina reveló a quiénes admira: "Me encanta lo que hacen Pampita y la China Suárez"

En los últimos meses la figura de Romina Malaspina, una de las conductoras del noticiero de Canal 26 que sale aire de lunes a viernes de 22 a 24 horas tomó fuerza y comenzó a ganar un lugar en los medios. Ahora, ¿cómo fue la vida de la joven que comenzó su carrera años atrás en Gran Hermano y hoy llegó a la pantalla de un canal de cable y con gran protagonismo? Ella misma lo cuenta en una entrevista con CARAS Digital.

"Yo empecé de a poquito, paso a paso con Gran Hermano, ya venía haciendo muchas cosas de notera y modelo y cuando termine GH estuve un año de notera para Garage Tv. Después hice teatro en Mar del Plata y me llamaron para concursar en un reality de Chile estuve en el programa y me quedé trabajando en TV de ese país como panelista en un programa de humor. Luego hago teatro con Carmen Barbieri y después me llaman para 'Supervivientes' en España y me fui allá y entre medio de cada reallity metía notas conducción, participaciones en programas", comenzó contando lo inicios de su carrera.

"Yo quería hacer comunicación para la gente ya que tenía varios seguidores en redes y cuando me proponen hacer un noticiero me encantó la idea de ser parte de comunicar y ayudar a tomar conciencia. La primera vez que hablo es cuando voy de invitada a "Me gusta la Tarde" en Canal 26. En ese momento tuve reuniones pero no concretamos porque me fui a España. Cuando volví hace poco me proponen a quedarme acá y hacer noticias. Me pareció un desafío de lunes a viernes y los domingos 'Fin de semana', el programa que va de 11 a 13 horas. Noticias, actualidad, pandemia, noticias económicas, un poco de fútbol, de todo hago".

¿Sentís que llegaste al lugar que siempre soñaste?

Sí, siento que todo lo que tiene que ver con esto es un abanico súper amplio, estoy muy contenta y me gusta. Así como acepté la propuesta de hacer noticias tal vez mañana si me ofrecen programas de juegos, agarro.

¿Tenés algún referente o admirás a alguien dentro de su profesión o fuera de ella?

En lo que es noticias me gusta la conducción de Mariana Fabbiani. También tengo muchos referentes y miro con otros ojos y saco un poco de cada conductor que voy viendo del canal donde trabajo. Además Pampita me encanta como lleva su programa y me gusta lo que hace "la China" Suárez en la actuación. Pampita, Eugenia, Mariana y Susana son mujeres poderosas y yo soy de bancar a la mujer.

¿Estás soltera... En pareja... Qué te conquista?

Estoy soltera y difícil conquistarme porque tengo la cabeza en todo lo que está pasando. La verdad vengo de muchas relaciones, he estado de novia muchos años años de mi vida y no se si puedo comprometerme en una relación. Ni un 20 por ciento podría dar. ¿Que me conquista? La personalidad y seguridad. Alguien tranquilo también me conquista, nadie que sea celoso ni nada, estoy súper expuesta y se que no sería fácil para un hombre estar en pareja conmigo.

¿Un sueño?

Me gustaría viajar por el mundo haciendo televisión y trabajar con lo artístico. Soy muy inquieta y mi plan de vida ideal sería trabajar un año en cada país.