Malena Narvay tiene COVID: "Nunca la pasé tan mal"

Malena Narvay confirmó que tiene coronavirus y reveló el duro momento que atraviesa tras padecer la enfermedad.

La actriz de 23 años manifestó el malestar que le provoca el COVID y llevó un mensaje a sus seguidores. "Tengo COVID hace unos días y lamentablemente me agarraron fuertes los síntomas.. sinceramente no la estoy pasando nada bien. No sé bien dónde me lo pude haber contagiado. Sé que no podemos dejar de vivir, no podemos vivir en cuarentena pero tampoco dejemos de cuidarnos (y a los demás) aunque estemos haciendo una vida más normal", expresó mediante Instagram.

Narvay aseguró que hay momentos en los que le cuesta respirar y hasta teme en quedarse sin aire durante la noche. "Lamentablemente todavía no nos libramos de este virus y se la pasa muy mal de verdad cuando te agarra así de fuerte y eso que tengo 23 años y no tengo ninguna enfermedad pre existente, sin embargo me asusté porque los síntomas fueron cada vez más intensos, estoy tirada en una cama sin poder levantarme y caminar porque me baja la presión, me mareo o me canso, hablar me deja sin aire, la cabeza me ARDE, la tos me corta la garganta, los músculos se me aflojan, tuve mucha fiebre", relató.

Aumento de casos de COVID en la televisión

Como Malena Narvay, otros famosos también confirmaron que padecen COVID en las últimas horas. Elizabeth Vernaci es una de las figuras que contraje el coronavirus, al igual que Sergio Lapegüe quien debió ser internado.

"Mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles. En unas horas me ponen plasma", explicó el conductor en sus redes.