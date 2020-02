Tauro atacó a la China Suárez, tras el descargo por los rumores de embarazo

La relación entre la China Suárez y Marcela Tauro está cada vez más tirante. Después del escándalo a mediados de 2019, la panelista de Intrusos volvió contra la actriz tras el descargo por los rumores de embarazo.

La periodista tiró una picante frase después de que la mujer de Benjamín Vicuña deje un mensaje en sus redes, en medio de las distintas versiones.

“Cuando tenga que contar o confirmar algo, lo haré sin vueltas ni rodeos. Por favor, córtenla con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones ni contar nada”, expresó la China en su cuenta de Instagram.

“El otro día se enojó y dijo que no quiere que la presionen. Es entendible”, comentaron en Intrusos.

“El tema es que enseguida se empezó a hablar de embarazo. Tendrá 9 semanas de embarazo y todavía no llegó a los tres meses. Lo va a confirmar cuando esté de tres meses”, acotó Tauro en el programa de Jorge Rial.

“Ella juega también. Obviamente, ella tira la pelota en medio de la cancha y salimos todos jugando”, tiró.

Luego, agregó: “Otra a la que no le interesa no hace estos juegos, estos videos para que nadie especule si tenés o no tenés panza. Además, hay que avisarle que los seguidores de ella son los que están más atentos, nos llega por ellos. No estamos todo el tiempo mirándola”.